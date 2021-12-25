 

Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал – Европа

25.12.2021, 21:02, Новости дня
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Газпром не забронировал мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в воскресенье, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

В ходе аукциона «на сутки вперед» предлагалось забронировать на воскресенье мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа на польский участок магистрали – один из основных маршрутов поставок газа в Европу для Газпрома. Однако это предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».

Таким образом, Газпром уже шестой день подряд воздерживается от бронирования польского участка «Ямала – Европы» в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.

В пятницу компания пятый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.



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