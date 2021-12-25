Стало известно о решении скорректировать курса телескопа James Webb

Специалисты скорректируют траекторию движения телескопа James Webb, который в субботу был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Ariane 5, заявили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Специалисты на Земле начали получать телеметрические данные с Webb спустя пять минут после запуска. Примерно через 30 минут после запуска панели солнечных батарей Webb раскрылись, руководители программы подтвердили, что солнечные батареи обеспечивают энергоснабжение обсерватории», – сообщили в космическом ведомстве, передает ТАСС.

Также сообщается, что «после раскрытия солнечных батарей операторы полета установят связь с обсерваторией», они направят системам космического аппарата «первые команды».

«Примерно через 12 часов и 30 минут после запуска технические специалисты и диспетчеры полета на Земле осуществят первую из трех операций по коррекции, двигатели Webb включатся, чтобы вывести аппарат на оптимальную траекторию к пункту назначения на орбите примерно в 1 млн миль (около 1,6 млн км) от Земли», – говорится в сообщении американского космического ведомства. Путь к указанной точке займет около четырех недель.

Телескоп James Webb – это совместный проект НАСА, Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства (ККА). По данным американского портала «Спейс ньюс», НАСА уже вложило в его реализацию 8,8 млрд долларов, ЕКА – 815 млн долларов, включая стоимость ракеты и запуска, ККА – 165 млн долларов.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы «Аполлон», позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию Hubble. Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb, и было объявлено, что специалисты приступают к их наземным испытаниям. Как тогда признал Цурбухен, создатели телескопа «недооценили технологическую сложность» проекта.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м – самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту.

James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации – 10 лет.

Ране сообщалось, что ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом «Джеймс Уэбб».