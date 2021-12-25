Камила Валиева выиграла чемпионат РФ по фигурному катанию

Фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата РФ в Санкт-Петербурге и побила мировой рекорд, набрав в сумме 238,48 баллов.

За свой произвольный прокат 15-летняя фигуристка получила 193,10 балла. В сумме она набрала 283,48 балла. Валиева побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Официально рекорд мира ратифицирован не будет, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах, передает РИА «Новости».

«Серебро» досталось Александре Трусовой (248,65). Бронзовым призером стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

Ранее действующие чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате РФ в Санкт-Петербурге, установив новый мировой рекорд.