Британский ученый выделил три предотвращающих гипертонию растительных продукта

Британский ученый-фармацевт Кай Али недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о средствах, стабилизирующих кровяное давление в организме человека. В частности, специалист выделил три натуральных растительных продукта, справляющихся со снижением риска гипертонии наилучшим образом.

Как объяснил Кай Али, поддержание здоровья может быть реализовано многими способами, и одним из них является использование в ежедневном рационе разных диет с включением в них определенных продуктов, в первую очередь – трав. Одной из них, по словам специалиста, возглавляющего отдел рецептур Super Botanic, является куркума. Она обладает противовоспалительным действием, являясь при этом очень сильным антиоксидантным средством. “Было проведено много мета-исследований, чтобы показать, что куркума может помочь снизить высокое артериальное давление, уменьшая воспаление кровеносных сосудов, препятствуя свертыванию крови и снижая уровень холестерина”, – добавил медик.

Менее известна широкому потребителю моринга – второй полезный для стабилизации продукт, называемый нередко “чудо-травой” из-за своих питательный свойств. Её эффективное влияние на поддержание артериального давления в оптимальном состоянии обусловлено наличием в ней калия – химического элемента, снижающего уровень натрия в организме, а именно последний является маркером высокого давления в организме. “Калий и натрий работают вместе, чтобы контролировать ваше кровяное давление”, – объяснил Кай Али.

В завершение эксперт упомянул о шафране, который, по его словам, имеет антиоксидантные свойства, способствующие поддержанию здоровья артерий и кровеносных сосудов. Кроме того, он порекомендовал снизить употребление количества поваренной соли до 6 граммов в день, отдавать предпочтение сбалансированной диете с невысоким содержанием жиров и не забывать о поддержании здорового веса. Материалы были опубликованы British Health England.

Источник: www.medikforum.ru