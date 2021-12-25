Мнение: Использование гражданских БПЛА в боевых действиях

Разбор теории и практики использования гражданских БПЛА в современных боевых действиях.

Тема стала очень популярной после успехов ИГИЛ в применении гражданских дронов в ходе боевых действий в Ираке и Сирии (их бенифисом стала битва за Мосул, а также памятный взрыв огромного сирийского склада боеприпасов на стадионе) и сейчас подобной тактикой не брезгуют даже регулярные армии (подобные дроны активно применяются в боевых действиях на Донбассе или в том же Йемене), особенно те, которые испытывают нехватку профильных военных БПЛА,

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