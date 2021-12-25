В Альпах обнаружена качающаяся гора

Одна из самых высоких в Альпах гор – Маттерхорн – качается, как метроном. Ученые определили, что отклонения в одну и другую сторону от вертикальной оси происходят с периодичностью примерно каждые две секунды.

При этом амплитуда увеличивается с ростом сейсмической активности в данном районе, говорят ученые. Такие выводы были сделаны в результате исследований, которые провели ученые из Мюнхенского университета.

Высота горы Маттерхорн, по которой проходит граница между Швейцарией и Италией, составляет 4478 метров над уровнем моря. Для фиксации колебаний на самой вершине установили сейсмографы. Но не следует полагать, что качание горы можно заметить на глаз. Речь идет максимум о нескольких микронах, говорят ученые.