Мнение: Письмо: “Послеродовой психоз”

Вот очень длинное, но очень интересное письмо от мужчины.

Как постепенно он все больше и больше сокращал КП в отношениях с матерью ребенка, хотя у него были хорошие шансы вырастить это КП до отметки “любимый и обожаемый муж и отец”.

kotikzaichik

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Читаю блог 6 лет, спасибо за возможность написать в рубрику. Прошу помощи и очень надеюсь на разбор моего письма.

Мне 46, уже много лет занимаюсь финансами группы компаний, а также являюсь генеральным директором основной компании. Есть несколько квартир и машин, строю дом за городом. Без лишнего веса, нормального роста, слежу за имиджем, люблю велосипед, хожу в бассейн. До описанной в письме ситуации было много отношений, серьезных и не очень. Я приехал в столицу из областного центра, поступил в университет. Ко мне по очереди приезжают родители, живут в соседней квартире, я планирую их перевезти сюда насовсем. От предыдущих отношений у меня есть любимый сын, которому скоро будет 8 лет.

И. на 7 лет меня младше, руководитель юридического отдела нашей компании и нотариус. Она выглядит строгой, но бывает симпатичная, когда улыбается. Дорого и со вкусом одевается, хотя бывают и странные вещи в ее гардеробе. У нее специфическая фигура, поэтому она носит длинные платья. Мы дружили 14 лет, с момента ее прихода в компанию. Иногда ходили вместе обедать, ездили в командировки, но кроме дружбы, ничего не было. Она называла меня «мой дружок-пирожок».

(Автор был во френдзоне у героини, хотя и считал это дружбой. ОЗ ее он преуменьшает, свою преувеличивает. Надо начать с того, что осознать изначальный дисбаланс, свой неотрефлексированный минус и ее плюс. Кто понимает, зачем это нужно сделать? Ведь это в прошлом, какое имеет значение это для настоящего?)

До ее 35 лет, когда мы стали близко общаться, И. жила в большой квартире в центре города со своей мамой. Отец ушел от ее мамы и женился второй раз, когда И. было 14 лет. После развода он оставил бывшей жене и детям эту квартиру, дачу и гараж. Кроме того, он оплатил дочери обучение на контракте в престижном университете. Потом он подарил ей новую машину, а позже – большую квартиру в новостройке рядом с парком недалеко от центра. Эту квартиру она продала и купила с доплатой другую, более престижную, по ее представлению, квартиру меньшей площади в «элитном» районе. Последние 8 лет она делала ремонт, покупала мебель и предметы интерьера, но там не жила. Квартира получилась красивая для фотографий, с интересным дизайнерским интерьером, но крайне неудобная для жизни.

(У И. состоятельный опекающий отец и она – мамина и папина дочка. Что это значило для автора, учитывая дисбаланс?)

Я тогда я жил с Ю. и нашим сыном в своей квартире. После того, как я рассказал И., что Ю. мне изменила с моим товарищем, она стала чаще заходить ко мне в кабинет, принимать участие в моей ситуации, флиртовать, и со временем мы начали встречаться. Ее рецепт относительно Ю. был простым и жестким – она говорила: «Выгони ее на мороз». Я не понимал, как такое можно сделать, поэтому дождался, пока через два года после измены Ю. наконец нашла работу и сняла квартиру для себя и сына.

(Автор – подкаблучник в короне Спасателя, и И. с самого начала была в курсе, что он – тряпка, и имела это в виду. У автора это именно из-за короны. Понятно как поведение тряпки связано с короной? Два года он жил с изменившей женой и ждал, пока та снимет квартиру. Начались романтические отношения автора и И. на условиях ее доминирования. Зачем надо хорошо осознавать изначальные условия, понятно?)

Первые несколько лет с И. все было просто великолепно. Она часто меня хвалила, говорила, что любит и обожает, подсовывала записки со словами любви и сердечками под дворники, дарила подарки. Заказала мне на ДР классный торт с планетами и надписью «Ты – волшебный космос», называла меня «бог мяса» на пикниках. Я влюбился, мы стали жить вместе у меня, практически не расставались, я очень тепло к ней относился. Мы много путешествовали, ездили по красивым местам и ресторанам, торговым центрам, привозя из каждой поездки полную машину покупок.

(Они жили сначала наверное неплохо, однако у автора – полная шкатулка. Почему это именно шкатулка, а не просто адекватная оценка вкладов И.?)

Я не обращал внимания на ее недостатки: излишнюю категоричность и жесткость суждений; практически полное отсутствие знаний обо всем, что не касается еды, ресторанов, брендовых вещей и юриспруденции; многочасовые разговоры с подругами ни о чем. Мне было не очень интересно с ней, как с собеседником, но нравилась ее открытость по отношению ко мне. Я мог в любой момент посмотреть что угодно в ее телефоне. Конечно, и она имела доступ к моему телефону. Такое доверие я оценил, поэтому быстро перестал интересоваться ее телефоном.

(Автор не рефлексировал дисбаланс, смотрел на И. критически, в описаниях у него большая Училка, поэтому изначально маленький дисбаланс не перешел в баланс, а стал расти. Но сначала рост сдерживали тикающие часики И.)

Она часто говорила, в том числе при других людях: «Ты – главный. Как ты скажешь, так и будет». Говорила, что хочет семью и ребенка. Я стал задумываться о женитьбе, мы это обсуждали. Но я подумал, что тогда она потеряла бы часть заработков, поскольку муж не может оформляться у жены-нотариуса, а я подписываю много документов, требующих заверения.

(И. вела себя красиво, кидала шары, которые автор складывал в шкатулку и кормил ими свою корону. Объясните отличия между этим и правильным отношением к шарам?)

Полноценной семьей я себя с ней не ощущал. Пару лет назад я на день раньше вернулся из командировки и не обнаружил ее дома. Я написал сообщение, спросил, где она. И. ответила, что она дома. Я написал, что я тоже дома и что мне не нужна жена, которая дома не ночует. В общем, после переписок и разборок, в тот вечер я поехал и забрал ее от мамы к себе. Надеялся, что она поняла мои пожелания относительно семьи и дома. Но позже мой отец в разговоре с ее мамой пошутил и сказал, что И. – «приходящая жена». Ее мать это тогда сильно возмутило и стало предметом неприятного разговора с моей мамой.

(Для матери И. было понятно, что автор нуждается в отношениях намного больше, чем ее дочь. Поэтому ее так взбесила формулировка автора, из которой следовало, что И. согласна на любые условия и рада быть женой. На самом же деле И. не хотела замуж за автора, всегда сомневалась, что их союз надолго и всерьез)

Настораживало еще то, что она относилась к моему сыну, как настоящая строгая мачеха. Он примерно треть времени проводит у меня, и как-то она мне заявила: «Когда приходит твой сын, все внимание достается ему». Я не мог понять, как можно ревновать к ребенку. Она говорила, что «твой сын скоро вырастет и куда-нибудь уедет», а мы с ней будем вместе всегда. Когда она подняла вопрос о нашем переезде к ней в «элитный» район, я спросил ее, а как быть с моим сыном. Она в жесткой форме сказала: «Его там не будет». После этого я два раза ездил разговаривать к ее маме, которая меня убедила, что И. потом согласится.

(Автору кажется, что И. ведет себя противоречиво. Но она и раньше давала понять, что автор ей нужен постольку поскольку, что любви к нему особенной нет. Почему автор этого не видел? Как ему помогло, если бы видел?)

Были косяки с моей стороны, за которые я всегда извинялся. Так, когда мы стали жить вместе, я попросил ее рассказать о предыдущих мужчинах и пообещал взамен рассказать о своих прошлых отношениях, если ей это интересно. Она рассказывала с подробностями, я слушал, мы пили вино. То, что я узнал, повергло меня в шок и ярость. Я бросался вещами, даже влепил ей пощечину и потом три дня сидел дома в раздумьях, не мог пойти на работу. Оказалось, что мужчин у нее было слишком много, а самое главное, многие из них были очень сомнительные, с моей точки зрения. Так, среди них был представитель конкурентов нашей компании, который, как она сама сказала, пытался кидануть владельца нашей компании на большие деньги. Был также бизнес-партнер владельца, с неоднозначной репутацией. Также был женатый охранник владельца, ожидавший рождения своего второго ребенка, и друг сына владельца компании. Еще был ее подчиненный-юрист. Почти половина ее бывших мужчин были женаты и изменяли своим женам с ней. Она никогда ни с кем из мужчин не жила, кроме меня. Метод расставания с мужчинами был почти всегда одинаковый – внезапно ей что-то не понравилось или надоело, она развернулась и ушла.

(И. сливалась в секс-онли. И автора это очень задело, однако ему хочется представлять все так, будто И. бросала этих мужчин. Как ему помогла бы адекватная оценка?)

В результате раздумий я пришел к выводу, что сам напросился на эту информацию и будет неправильно бросить И. в ответ на откровенность. Как-то потом она мне призналась:

– Да, 90% моих отношений с мужчинами – это был трэш.

Я подарил ей почти новую престижную машину, лучше моей, но она ездила на ней только вначале. Сказала, что она низкая, и больше года продолжала ездить на своей старой Тойоте.

(Автор все время ощущает себя сверху, а они даже не на равных. Только поэтому его удивляет поведение И. А для плюсующей женщины оно совершенно логично)

Летом прошлого года И. забеременела, и я заметил, что она стала плюсовать. Однажды, когда мы поехали в загородный дом на встречу со строителями, она устроила истерику со слезами, убежала оттуда и не брала трубку. Это случилось из-за того, что я имел неосторожность в разговоре сравнить ее с Ю., а она всегда говорила «Я тебе – не Ю.» и ревновала при каждом упоминании о ней.

(Плюсовала она всегда, но забеременев, плюсовать стала больше и перестала это скрывать. Во-первых, часики ее перестали тикать и небольшая потребность в авторе исчезла. Во-вторых, материнство ее не радовало, несмотря на тикающие часики. Как многие женщины она мечтала родить от любимого мужчины, а не так. В-третьих, и это главное, автор и так вел себя важно, а теперь стал вести себя важно вдвойне, вообразив зависимость И. от него. А свою зависимость совсем не отрефлексировал. Если бы рефлексировал, как вел бы себя?)

Еще раз, когда я возил ее на осмотр в клинику, ей снова не понравилось что-то, сказанное мной, и она выскочила на перекрестке, чуть не сбив открытой дверью ехавшего справа мотоциклиста. Некоторое время я ехал за ней, но она убегала. Все эти случаи я списал на ее положение.

(Как обычно – колпачок на женщинах из-за “гормонов”. Хотя и в ПМС, и во время беременности, женщины просто хуже скрывают свое недовольство, но недовольство имеет реальные причины: баги мужчины + плюс женщины)

Также, она стала произносить странные фразы, вроде: «Какие же мы с тобой все-таки разные». На это я тогда сказал, что лучше искать не отличия между нами, а то, в чем мы похожи. Или: «Никогда бы не подумала, что у нас с тобой будет ребенок».

Несмотря на усилия акушеров, самостоятельно она родить не смогла. Возможно, изначально не была настроена рожать, пришлось делать кесарево. Родился ребенок, здоровый мальчик, мы вместе были в роддоме около недели.

(Здесь косяк у автора. Упрекает И. как Училка, что могла бы настроиться лучше. Будто сам рожал и будто кесарево делается просто так, а не по показаниям. Мужчины, надо относиться к трепетом и уважением к процессу беременности и родов и не позволять себе это обесценивать. Это табу для отношений с женщиной. Женщины, но это только для мужчин, вам наоборот надо попроще относиться к этому и не считать себя героинями, иначе косяк будет не у мужчин, а у вас. Понятно почему то и другое?)

Через месяц после рождения сына мы в очередной раз пошли к педиатру. И. спросила у врача, почему ребенок плачет. Педиатр уже третий раз сказала ей о том, что ребенок плачет, потому что вы его не докармливаете. А также, что с ребенком не может быть никакого плана действий, кормить нужно столько, сколько он хочет. Когда мы вышли от врача, я сказал И., что нужно кормить ребенка, пока он сам не перестанет кушать, а не отмерять смесь по граммам – ведь так же говорит врач. В ответ на это она стала кричать, что она с ребенком 24 часа в сутки, и она лучше знает, что ей с ним делать. Отмечу, что я много возился с первым сыном, когда он был совсем маленький, то есть опыт у меня есть.

(Автор тут в оппозиции с И. как более опытный. Но И. не нужны советы автора, у нее есть педиатр и мама для этого. Вообще, когда вы хотите руководить действиями жены, вам нужно много КП, иначе это Штурман, как у автора и вышло. Почему?)

Примерно с этого дня И. превратилась в мегеру и начался террор, который я назвал пребыванием в «квартире строгого режима». Для примера привожу несколько фраз и диалогов, произнесенных со злобой, хамским тоном:

-Ты тут что, в гостинице? Почему ты не помыл тарелку?

-Ты сделал 80 граммов смеси, а не 60! Ему нужно дать 60 граммов!

-Ты что не видишь, что вода закончилась?!

-Как закончилась, вот же еще целых три литра детской воды.

-МОЯ вода закончилась!

-Я тебе говорила, что нужно вытирать столешницу, когда ты помыл посуду?!

-Да, говорила.

-А почему ты не вытер?

-Я забыл.

-Ты почему столешницу не вытер?

-Я вытер.

-Ты плохо вытер! Вода осталась!

– Сегодня поедь купи новую кроватку.

– Но у него же есть отличная итальянская кроватка, зачем покупать новую? Кроватка нужна первые полтора-два года, я это уже проходил.

– Она не подходит, она недостаточно твердая.

– Давай я закажу твердый матрас по размеру, это будет компромиссное решение.

– Я хочу купить другую кровать, в чем проблема? Тебе влом съездить?

– Проблема в том, что так не делают. Должен быть какой-то консенсус. Если ты говоришь, что ты сама все решаешь, то я тогда кто?

– Ты никто.

– Я никто, что и требовалось доказать. Мое мнение сорок пятое, да?

– Да, твое мнение сорок пятое.

– Твой пофигизм для тебя плохо закончится. И ты мне постоянно треплешь нервы!

– Ты сама себе треплешь нервы.

(Антишкатулка полна как и шкатулка когда-то. Она его пинает как мальчишку, он как первоклассник огрызается. Но она рефлексирует его низкую значимость нормально, а он ее высокую значимость очень плохо. Понятно что получается в результате?)

В чем конкретно заключался мой «пофигизм», я для себя ответить не мог. Я полтора месяца каждую ночь просыпался по 3-5 раз по крику ребенка и шел на кухню делать смесь, удерживал нужную температуру, пока она кормила грудью. Возможно из-за имплантов, у нее не хватало молока.

(Он считает ее неполноценной женщиной. Строгая, жесткая, не настроенная рожать, плохая мать, не может кормить грудью. Однозначно, что и ей он транслировал это. И все это время, когда невысокая его СЗ могла бы вырасти до высокой, он упорно свою значимость снижал. Опишите кратко, почему снижал)

После кормления я 10 минут носил ребенка «в столбике». Я привез кроватку, несколько ванночек, коконов, детскую переноску и другие вещи, собрал заказанный ей комод для вещей ребенка. Привез также несколько пакетов с детской одеждой, которая осталась от первого сына, многие вещи были новые, с бирками. Я покупал подгузники и питание, детскую воду, воду для нее, забирал на почте посылки, ходил на все осмотры ребенка в клинику. Даже назвали мы сына так, как предложил я. Кроме того, перед рождением ребенка я продал ее Тойоту и купил Кайен того же года, удобный для неё. Требовался мелкий ремонт, поэтому машина стояла в гараже, а потом я возил ее чинить.

В памятный день визита к педиатру позвонил ее брат и спросил меня:

– Слышишь, а в чем там проблема? Почему машина не на территории?

– Сегодня вечером будет на территории, я уже все починил.

– А, наверно меня дезинформировали. А ты ее на И. уже оформил?

– Да, оформил.

(Автор помогал И. поэтому его не прогоняли. Однако его вложений не хватало, чтобы расширить КП. Почему?)

Было неясно, зачем ей так срочно понадобился автомобиль. У нее грудной ребенок, с которым она постоянно, клиника находится на территории, а в случае необходимости я могу отвезти их на своей машине. Забегая вперед, скажу, что машина простояла два с половиной месяца, и у нее разрядился аккумулятор. И. сказала, что машина неисправная, и она будет ее продавать. Машину я у нее выкупил, она в хорошем состоянии, мне было жаль потраченных усилий.

(Автомобиль нужен матери в декрете для подстраховки. Мало ли что. Но ездить действительно некогда. И автору тоже надо было помнить, что аккумулятор нуждается в подзарядке, надо было ходить каждый три дня, прогревать)

После звонка ее брата я понял, что И. абсолютно все рассказывает ему и маме, которая подливала масла в огонь:

– Иди сюда, посмотри – ты не застелил постель.

– Скажи своему начальнику, что будешь приходить на работу в 10, а дома нужно быть к 19.

– Но мне нечего делать в офисе в 10 утра! Его почти не бывает раньше 12 и мы с ним работаем минимум до 20.

– Вот скажи ему, что ты не можешь до 20, а будешь до 18, чтобы к 19 успеть. У меня тоже есть свои дела. Я двух детей вырастила, мне 69 лет и я всю жизнь работала, а ты молодой, тебе сам бог велел крутиться!

(Ему давали понять, что если он будет более обременителен, чем полезен, от него избавятся. Обычно это касается даже любимых мужей, от них ждут пользы, а не нагрузки, но у любимых мужей есть очень ценное отличие – находиться рядом с ними для женщины уже праздник, а находиться вдалеке – горе, поэтому за любимыми мужьями пользу в экселе не подсчитают. Но у автора другая ситуация и вложения с его стороны были очень важны)

Я промолчал, но хотелось сказать, что и моя мама помогает с ребенком (они приходили по очереди), но не требует, чтобы я забил на работу. И. была свидетелем этого разговора, но ничего не сказала в мою защиту, хотя она знает, насколько требователен владелец бизнеса. С ним я не разговаривал, но стал стараться приходить раньше и предупреждать, если задерживаюсь.

(Здесь видно слияние автора? Он приводит в пример свою маму, как будто ее мама должна была заботиться о его интересах как его мама, а не об интересах своей дочки)

Через несколько дней у меня внезапно сильно заболела спина, я еле дошел 100 метров до офиса. Меня отвезли к врачу, и он сказал, что спина запущена, но именно это обострение случилось от недосыпания и стресса. И что если я не хочу пробыть в больнице месяц под капельницей, нужно полежать пару недель дома. Я отправился к себе домой делать уколы и лежать.

Через неделю позвонила ее мать:

– Как здоровье?! Вот ты лежишь там, ничего не делаешь, а я твои обязанности выполняю! Так закажи доставку еды ребенку!

– Откуда я знаю, на какое время заказывать доставку? Они же могут быть на прогулке. Разве И. сама заказать не может?

– Я очень жалею, что я тебе позвонила.

(Автор переутомился и надорвался. Так часто бывает, когда рефлексия очень плохая, когда вы лезете из кожи и очень боитесь налажать, но при этом плохо осознаете свою нужду. Почти всегда это заканчивается травмами или болезнями. Понятно почему?)

Еще через неделю ее мать написала, что не сможет быть в ночь на пятницу. Я ответил ей, что приеду. Все было, как обычно, я вставал три раза за ночь, делал смесь и капли.

На четвертый раз, утром, у меня закружилась голова, и я чуть не упал на пол, но все быстро прошло. И. это видела. Я пошел немного поспать перед работой.

Через час распахнулась дверь и в спальню ворвалась И. С непередаваемой злобой в голосе она спросила:

– Ты что, сюда спать приходишь?!! Ты что, не слышишь, что ребенок плачет?!

Я сказал, что не слышал, потому что вырубился.

(Он мог бы болеть дома, но приехал болеть к жене. Она недовольна, что он позиционирует себя как помощника, а сам нагрузка)



Я пришел на кухню и увидел, что почти вся приготовленная смесь осталась в бутылочке. Стало понятно, почему ребенок плакал, я ничего не сказал. Поставил себе кофе. Сын успокоился и стал кушать.

– Ты куда пошел?

– Иду курить и пить кофе.

– Ты потом не можешь покурить?

– Ты же все равно его кормишь, я сейчас зачем нужен? Сейчас перекурю, быстро попью кофе и приду помогать.

Когда я вернулся с балкона, она сказала:

– Верни ключи, я хочу расстаться.

Через некоторое время она принесла мне ключи от моей квартиры, а я ей отдал ее ключи.

(Ну вот и все. Он сражался с ней, не имея никакого шанса победить в прямой схватке. У него были скалки, а у нее получилась кривая, но пика. Понятно, почему пика?)

Сейчас я вижу, что она полностью присвоила себе нашего сына. Я просил дать мне номер карты, чтобы перечислять деньги для ребенка, она не дала. Когда раз в одну-две недели мне позволяли его увидеть на прогулке, я видел, что сын, который улыбался даже сразу после рождения, очень изменился. У него серьезный сосредоточенный взгляд, уголки губ опущены вниз, и он почти не улыбается.

(Сын давно забыл автора, а он хочет, чтобы тот ему улыбался. Автор демонизирует жену и надевает на сына маску жертвы. С таким отношением у него нет шанса наладить с ней нормальные родительские отношения. Понятно почему?)

Мне не разрешали подходить к нему близко, потому что, как мне сказала ее мать, я – «чужой», а он начинает плакать, когда на него смотрят незнакомые люди. Она не позволяла брать его на руки, и даже не разрешала катить коляску с ним. Еще с первых дней после его рождения я заметил, что когда он плачет, она начинает его остервенело качать на руках, чуть ли не подбрасывая, и громко повторять его имя, только бы он замолчал. Тогда я ей говорил, что все дети плачут, это нормально, но она всегда хотела заткнуть ему рот. Другие мои замечания и предложения тоже не принимались, как и рекомендации специалистов. Я слышал от нее: «Это мой конкретный ребёнок и я знаю, как лучше».

(Они не женаты, не знаю, записан ли автор в свидетельстве о рождении. В любом случае у него очень мало прав. Жена – юрист, поэтому автор скорее всего будет лишен прав по максимуму. Каждый месяц, когда он не платит алименты – против него. Каждая неделя, в которую он не видится с сыном – тоже. Поэтому надо засунуть свою Училку со Штурманом подальше и очень сильно постараться быть полезным матери жене и ребенку. А начать с того, что попросить прощения за вынос мозга и пообещать не критиковать и не давать советы, а помогать так, как это нужно им. И проконсультироваться с хорошим юристом. И никаких романтических претензий к жене. Понятно, почему это важно?)

В сентябре поздно вечером мне стало плохо на улице, сильно закружилась голова. Я почувствовал, что сейчас потеряю сознание и набрал ее номер. Сначала трубку взяли, но не было ничего слышно. Я перезвонил еще раз, она сбросила звонок. Меня спас владелец бизнеса, который взял трубку и быстро прислал своих помощников. Через 20 минут он приехал сам, я был уже в скорой помощи.

Через несколько дней в офисном лифте И. сказала, что спросонья подумала, что это она мне звонит и поэтому сбросила. Возможно, она сказала это только потому, что владелец компании пристыдил ее.

(Зачем он ей позвонил? Чтобы она на помощь примчалась как бэтмэн? Матери можно позвонить, но лучше не пугать мать, позвонить другу, приятелю, а еще лучше сразу в скорую. Но не женщине с ребенком на руках, которая с удовольствием от автора отвязалась)

Иногда я думаю, что она поехала крышей на почве материнства и стараюсь ее не раздражать лишний раз. Однажды даже подарил ей цветы, когда приходил увидеть ребенка на прогулке. Она же вернула старинный бархат, подаренный ей моей мамой, и отдала почти все принесенные мной вещи. От машин она тоже отказалась, перерегистрировали на меня.

(Он не поехала крышей. Она думает о том, как лишить его любых прав на ребенка. А автор под своей короной Сокровища и Спасателя этого не понимает)

Это послеродовой психоз или спланированная операция, в которой она меня использовала в качестве спермодонора? Трэш продолжился и со мной? Даже после родов она называла меня любимым, и вот так внезапно выставила меня «на мороз» из своей «элитной» квартиры. Я не оскорблял ее, не изменял, наверно до сих пор я люблю ее, но самоуважение вряд ли позволит мне иметь с ней какие-то отношения в будущем после увиденной явной нелюбви ко мне.

(Это не была спланированная операция, она плюсовала, искренне надеялась на баланс, но из-за багов автора стала плюсовать все больше)

Как мне вести себя дальше? Я не могу отказаться от сына, хочу принимать участие в его воспитании. Меня трусит изнутри, думаю об этой ситуации все время, много курю, просыпаюсь среди ночи и не могу заснуть. Пробовал пить, алкоголь не расслабляет.

(Надо бросить курить. И. в том числе из-за сигарет выгнала его. Здоровье рушится из-за стресса и из-за сигарет. Невротикам курить нельзя. Никотин – стимулятор, а невротики и так в постоянном страхе и напряжении. Не говоря уже о вредных для сердца смолах. Автору всерьез угрожает инфаркт, если он не займется своим здоровьем, не научится расслабляться и не снимет корону Спасателя. Надо гулять не менее часа в день и обязательно бросить курить)

Владелец компании заказал для меня полное обследование в хорошей клинике, выявили среди прочего проблемы с надпочечниками, скачки давления. Как мне выйти из этого состояния, которое явно приносит вред здоровью? Мы работаем в одном офисе, приходится с ней часто видеться. Она меня демонстративно игнорит и настраивает против меня владельца компании. В переписке я прошу увидеться с сыном, она запрещает.

(Обследоваться, лечиться. К юристу на консультацию по поводу родительских прав и все выполнять точно по списку. И. оставить в покое, не приставать и не липнуть к ней на работе)

Прошу прощения за длинное письмо, многое сократил.