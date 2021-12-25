 

В Украине в 2021 году по программе “5–7–9%” выдали кредитов почти на 65 млрд грн – Шмыгаль

25.12.2021, 20:36, Новости дня
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“В этом году мы вышли на рекордные уровни кредитования для малого и среднего бизнеса. В рамках президентской программы “5–7–9%” в 2021 году было выдано около 65 млрд грн доступных кредитов. Еще около 7 млрд грн выдано в рамках другой программы – “портфельных гарантий от государства”. Общий объем программ льготных кредитов в этом году более чем в три раза превысил предыдущий год”, – написал он.

Глава правительства отметил, что “30 тыс. бизнесов из разных регионов и отраслей получили дешевый ресурс для развития и поддержки собственного дела”.

“Чтобы не сбавлять темп в следующем году, мы запускаем еще несколько инструментов для малого и среднего бизнеса. Это и новая программа финансового лизинга, и сочетание государственных и региональных программ кредитования для еще большего снижения ставок”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/483858496514692

Контекст:

Программа “Доступные кредиты 5–7–9%” для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. Ее партнерами являются более 30 банков.

В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

20 ноября 2021 года Шмыгаль сообщал, что за время действия программы “5–7–9%” выдали кредитов более чем на 71 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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