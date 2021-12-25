В ДТП в Мордовии столкнулись 24 автомобиля

Авария с участием 24 автомобилей, среди которых автомобиль пожарной службы, произошла в Мордовии, пострадали четыре человека, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 24 автомобилей, среди которых в том числе автомобиль пожарной службы. По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали 4 человека, которые с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения города», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области столкнулись около 20 машин, пострадали два человека.