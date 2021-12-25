 

Песков рассказал о графике зарубежных поездок Путина

25.12.2021, 20:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У президента РФ Владимира Путина не запланированы международные поездки до открытия Олимпиады в Пекине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Открытие Олимпиады в Пекине пока является единственной поездкой российского президента Владимира Путина в его графике на 2022 год, но планируются международные контакты в России», – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае.

Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Эксперт: Отставка Сараджа запустит процесс мирного урегулирования в Ливии

07.07 / Пандемия ударила по экономике, но ускорила развитие ее цифровой составляющей

10.01 / Компания Apple обещает в марте представить обновленный iPad Pro

04.04 / Число выявленных случаев коронавируса в Канаде приблизилось к 1 млн

03.06 / СМИ-иноагент VTimes сообщило о прекращении деятельности

23.10 / Жителей Украины назвали заложниками зарабатывающих на газе властей

11.12 / Украина получила еще 30 Javelin от США, Зеленский заявил о возможности референдума по Донбассу. Главное за день

09.11 / Польша призвала ввести санкции против причастных к ситуации на границе с Белоруссией

04.10 / Ученые впервые смогли оживить сердце после заморозки

04.08 / В Украине поездам дальнего следования могут разрешить высадку пассажиров в “красной” зоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика