Песков рассказал о графике зарубежных поездок Путина

У президента РФ Владимира Путина не запланированы международные поездки до открытия Олимпиады в Пекине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Открытие Олимпиады в Пекине пока является единственной поездкой российского президента Владимира Путина в его графике на 2022 год, но планируются международные контакты в России», – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае.

Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.