Российская фигуристка первой в истории выполнила два четверных риттбергера в программе

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25.12.2021, 20:18, Новости дня
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Фигуристка Аделия Петросян из команды тренера Этери Тутберидзе впервые в истории женского одиночного катания исполнила два четверных риттбергера в программе.

Историческое достижение покорилось 14-летней ученице Этери Тутберидзе в произвольной программе на чемпионате РФ в субботу, передает РИА «Новости».

Ранее в этом сезоне Петросян стала первой одиночницей, исполнившей риттбергер в четыре оборота на соревнованиях среди женщин.

Напомним, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова первой в истории исполнила на официальных турнирах четверные тулуп, лутц и флип, также на тренировке она исполнила четверной риттбергер.

Трусова также является второй фигуристкой, выполнившей четверной сальхов.



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