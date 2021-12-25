 

Новый закон разрешит использовать полицейские машины для доставки еды

25.12.2021, 20:11, Разное
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Группа депутатов от «Единой России» подготовила законопроект, позволяющий полицейским заниматься определенными видами коммерческой деятельности. В случае принятия поправок, работники МВД смогут использовать служебные машины для доставки еды и оказания прочих услуг.

«Мы часто говорим о недостаточном финансировании органов внутренних дел. С другой стороны, имеющаяся у полиции техника большую часть времени простаивает», — пояснил инициатор законопроекта депутат Госдумы Иосиф Барр.

По мнению парламентария, «немного проявив фантазию» можно будет значительно улучшить эффективность использования полицейских машин.

«Бывает, супруги что-то не поделили и начали ссору. Почему бы полицейскому патрулю, выехавшему на вызов, не доставить пиццу в соседний дом? », — заявил он.

Новый закон также разрешит использовать автомобили МВД в качестве такси и для сервисов каршеринга (при условии особого, повышенного тарифа).

«В перспективе можно будет задействовать автозаки для перевозки габаритных грузов: мебели или пианино», — поделился планами депутат.

Ранее с похожей инициативой выступил ФСИН, открыв хостел в изоляторе «Кресты».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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