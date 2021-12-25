Горе, зло, счастье

С вирусом не договоришься. НХЛ отказалась от Олимпиады-2022.

Европа выходит на хоккейную авансцену. Хоккейных эстетов просят не беспокоиться, но чего-чего, а интриги на предстоящем турнире будет хоть отбавляй.

Спасибо и на том, что официальный отказ североамериканская Национальная хоккейная лига обнародовала за две с лишним недели до дедлайна — в соглашении с Международным олимпийским комитетом был пункт об отмене договоренностей в случае форс-мажора. Когда в Северной Америке кривая заболеваемости с середины ноября пошла вверх, вероятность применить указанный пункт увеличивалась с каждым днем.

Тянуть кота за хвост до 10 января не имело смысла — девять команд на карантине, 135 хоккеистов в ковид-протоколе, полсотни матчей уже отменены, сезон из-за трехнедельного февральского перерыва терять жалко, а еще жальче терять деньги. Собственно, уже с неделю было ясно: не соберутся лучшие силы мирового хоккея в Пекине, не видать нам супертурнира, да еще во второй раз подряд.

Ответственные лица сожалеют, разводят руками и выражают надежду, что уж в 2026-м в Милане — непременно и обязательно.

Вот такое горе, зло и счастье в одном флаконе. Для хоккеистов НХЛ, которые два года бились с лигой за право участвовать в Играх-2022 и 2026 — большая драма. Для МОК и НХЛ, которые в сентябре пришли-таки к окончательному, казалось бы, соглашению, — сильное разочарование, как и для Международной федерации хоккея. Для болельщиков — дикая обида на все и всех за то, что их лишают возможности насладиться великолепным хоккеем.

Фото: Bruce Kluckhohn / NHLI via Getty Images

Зло, которое на данный момент олицетворяет COVID-19 и его вариации, пока непобедимо. Однако счастье в этой триаде, пусть и в малой дозе, тоже присутствует — отказ сильнейших дает шанс слабейшим, что и доказал олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане-2018, который едва не выиграла сборная Германии.

Тогда после пяти турниров с участием лучших хоккеистов планеты МОК и НХЛ закусили удила, не договорившись с высоты нынешних проблем буквально по мелочам. В качестве хоккея олимпийский форум потерял, силы однако подровнялись, и даже самой могучей сборной в лице атлетов из РФ в финале пришлось призвать на помощь чудо. Первое российское олимпийское золото оказалось с привкусом, но на качество медалей качество турнира не повлияло. Вот и нынче, что бы там ни говорили, отказ НХЛ резко повышает именно российские шансы на победу — даже с учетом того, что, в отличие от 2018-го, состав отвечает характеристике «труба пониже, а дым пожиже».

Конечно, Александра Овечкина с Евгением Малкиным жалко. Ближе всего к успеху они были в Турине-2006, будучи совсем юными, на двух следующих турнирах не попадали даже в медальную зону, а покинуть НХЛ по примеру Павла Дацюка и Ильи Ковальчука ради Пхенчхана-2018 решимости не хватило. Теперь у Александра Великого шанс поехать на четвертую свою Олимпиаду-2026 даже меньше, чем шанс побить невероятный рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Можно, конечно, успеть хлопнуть дверью и вскочить в отправляющийся в Пекин последний вагон, но никто из наших топ-легионеров на это не пойдет — себе во всех отношениях дороже.

Золото отнюдь не гарантировано, а рискнуть собственным благополучием и навсегда испортить отношения с НХЛ — легко.

Полагаю, то же касается и тех звезд, кто помоложе, — Артемия Панарина, Владимира Тарасенко, Никиты Кучерова, Андрея Василевского и еще десятка бывших железных кандидатов на поездку в Пекин.

Артемий Панарин №10 из команды New York Rangers и Илья Любушкин №46 из Arizona Coyotes. Фото: Christian Petersen / Getty Images

Ключевым моментом для обоснования заокеанского отказа стал сбой календаря регулярного чемпионата, который лига еще надеется провести в полном объеме. Но есть и другой фактор, не менее, если не более, важный — здоровье и безопасность самих игроков. Когда из Китая просочились сведения, что в случае положительного ковид-теста придется провести в Поднебесной от трех до пяти недель, даже у самых ярых сторонников участия в Олимпиаде появились сомнения. Они готовы были пойти на определенные ограничения, но риски показались слишком серьезными. Что касается таких же рисков для собирающихся в Пекин «лучших хоккеистов из других элитных лиг», как сказано в заявлении МОК, то эти вопросы пока даже не поднимались.

Предложения перенести Игры или хотя бы хоккейный турнир на год по примеру Токио-2020 явно запоздали, да и Китай на них даже не отреагировал. Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в установленные сроки, пусть и с хоккейным турниром второго сорта на фоне жестких ограничений. Список которых, судя по развитию событий, может быть скорректирован, скорее всего, только в сторону увеличения. Вероятность того, что эпидемиологическая ситуация к февралю кардинально улучшится, ничтожна. НХЛ кусать от досады локти не придется.

Неизбежные имиджевые потери как для Олимпиады, так и для НХЛ и всего мирового хоккея — еще не повод кричать, что все пропало. Отказ НХЛ — удар слишком серьезный, чтобы отнестись к нему просто как к неприятности, но и не настолько катастрофический, чтобы предрекать скорую гибели игры. «Гибель» — это про другое, а пока живучести хоккея хватит, чтобы пережить тяжелый и даже кризисный момент.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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