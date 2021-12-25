Мнение: Виртуальные кеды за 333 доллара, разбогатевший Павел Дуров и снятие немецкого RT с вещания

1. В США, кажется, нащупали новый путь борьбы с инфляцией. Лишние деньги теперь можно спустить на абсолютно бесполезные в реальной жизни «активы» в виртуальной реальности. Фейсбук/Мета уже начал рекламировать это в качестве способа заработка. Вот что пишет Виктор Мараховский:

https://t.me/vmarahovsky/2107

У нас, ув. друзья, тройной прорыв в техническом, экономическом и социальном прогрессе. Агентство Bloomberg радует: спортсмен Стивен Карри сумел заработать миллион долларов, интегрировав свои кеды, метавселенную и NFT.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-22/steph-curry-s-333-digital-shoes-straddle-metaverses?srnd=premium

Записываем секрет успеха.

Карри, видный баскетболист современности, взял тапки, в которых установил в этом месяце рекорд по трёхочковым, снял с них 2 974 цифровые копии, навесил на каждую сертификат о её цифровой уникальности (да, о цифровой уникальности одной из трёх тысяч цифровых копий, всё верно вы прочли) и продал по 333 доллара штука. Три платформы в Метавселенной, базирующиеся на эфериуме, поддержали NFT-обувь.

Кто умножил 2 974 на 333, тот знает, как стать миллионером в сегодняшнем мире, просто скопировав обувь, скопировав копии обуви и спалив несколько тонн живых углеводородов на создание всякой криптообвески этих копирований.

Я, кстати, придумал для этого чарующего мира передового интегрированного предпринимательства специальный термин — постинвестиции. У него есть как свои плюсы, так и свои подводные камни.

Меня, однако, волнует сейчас одна пугающая мысль, ув. друзья.

По нашей планете ходят три тысячи человек, воображаемо обутые в воображаемые кеды по 25 тыр и, возможно, даже этим гордящиеся. Возможно, даже страдающие от того, что у их начальства есть виртуальные яхты за 50 миллионов рублей, бороздящие воображаемую вселенную.

Конечно, продажа виртуальных предметов давно уже действует в компьютерных играх онлайн. Её часто сопрягают с азартными механиками, превращая некоторых в настоящих игроманов, спускающих на предметы для Контры по ползарплаты ежемесячно.

Новое тут в масштабах. Фейсбук большой, очень большой. Приложив некоторые усилия, он может убедить сотни миллионов рублей, что виртуальные кроссовки — это даже круче, чем, например, старые добрые реальные швейцарские часы.

2. Наших сограждан глубоко возмущают новости об «олигархах» из списка Форбс, которые за короткий срок могут «разбогатеть» на несколько миллиардов долларов — за счёт изменения цен на акции компаний, которыми они владеют. Но раньше такие новости были почти исключительно об олигархах родом из 1990-х, заполучивших своё богатство путём приватизации советских предприятий.

Теперь ситуация иная. Быстрее всего растёт богатство у тех российских бизнесменов, которые «сделали себя сами», начав свой бизнес с нуля:

https://lenta.ru/news/2021/12/22/durov/

Forbes рассказал, что состояние создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова в 2021 году росло быстрее, чем у любого другого россиянина, — сейчас оно равняется 17,2 миллиарда долларов. В целом российские миллиардеры стали богаче на 145 миллиардов долларов и заняли третье место в мире по приросту капитала.

Самым разбогатевшим предпринимателем после лидера по приросту капитала Дурова названа основательница ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Более того, она оказалась самым успешным миллиардером года в процентном выражении — прирост ее состояния составил более 1000 процентов.

3. Немецкая цензура пошла на нарушение общеевропейских законов и конвенций, лишь бы только снять немецкоязычный канал RT с вещания. Ранее этот канал был забанен на Ютубе по требованию Германии, недавно было открыто спутниковое вещание в ЕС по сербской лицензии:

https://a-nikolov.livejournal.com/541023.html

«В соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении мы имеем право получить лицензию на все страны, которые подписали эту конвенцию, в любой из этих стран».

Гендиректор RT Алексей Николов — о действиях немецкого медиарегулятора MABB, который вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять RТ DЕ с вещания:

«Когда мы начинали вещание канала (это было меньше недели назад), мы очень тщательно проработали с нашими международными юристами… вопрос о том, чтобы всё было сделано по закону. И мы в точном соответствии с законом получили лицензию.

Немедленно после этого немецкий регулятор начал разными способами оказывать давление на тех, кто тем или иным способом оказывает нам услуги по распространению канала».

Николов добавил, что RT обратится в суд.