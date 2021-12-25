Мнение: Ирония

Сайт ОВД-Инфо по требованию Роскомнадзора и решению районного суда заблокирован. Основание – пропаганда терроризма.

Крайне ироничная формулировка, учитывая информацию, которую распространяет сайт – о терроре со стороны правоохранительных органов в отношении гражданского населения. Строго говоря, и РКН, и суд признали, что любая информация о российских силовых структурах автоматически является информацией о деятельности террористических группировок.

Интересно, они-то сами хоть поняли, с какой формулировкой заблокировали ОВД-Инфо?

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