Японские ученые предложили вакцину от аллергии на собак

Цивилизация проблему создала, цивилизация ее и решила. Если возвратиться на три-четыре поколения людей назад, то мы увидим, что случаев серьезной аллергии на собачью (или кошачью) шерсть вообще-то не было. Но сегодня, особенно в больших городах, это страшная проблема.

По мнению экспертов, аллергия начала развиваться в условиях, когда животные перестали входить в жилища людей, которые переселились в слишком уж стерильную среду. Таковым был результат развития цивилизации.

Теперь та же цивилизация спасает от аллергии. Установлено, что три четверти случаев аллергии – это реакция на слюну собак. Остается лишь догадаться, что легло в основу вакцины. Нужно было лишь научить человеческий организм распознавать аллерген. Но он раньше это умел и без помощи медиков!