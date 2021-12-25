 

Японские ученые предложили вакцину от аллергии на собак

25.12.2021, 20:00, Новости дня
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Цивилизация проблему создала, цивилизация ее и решила. Если возвратиться на три-четыре поколения людей назад, то мы увидим, что случаев серьезной аллергии на собачью (или кошачью) шерсть вообще-то не было. Но сегодня, особенно в больших городах, это страшная проблема.

По мнению экспертов, аллергия начала развиваться в условиях, когда животные перестали входить в жилища людей, которые переселились в слишком уж стерильную среду. Таковым был результат развития цивилизации.

Теперь та же цивилизация спасает от аллергии. Установлено, что три четверти случаев аллергии – это реакция на слюну собак. Остается лишь догадаться, что легло в основу вакцины. Нужно было лишь научить человеческий организм распознавать аллерген. Но он раньше это умел и без помощи медиков!



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