“Или лифчик наденьте, или крестик снимите”. Сеть шокировали фото незнакомки, сопровождавшей украинского замминистра

Незнакомкой оказалась 27-летняя юрист Кристина Тишкун. Она сама выложила фото в своем Instagram-аккаунте, но после шквала критики ее наряда в соцсетях закрыла свою страничку от посторонних глаз. Еще до закрытия своей страницы она ответила в комментариях на критику, написав: “А в городской совет надо выбирать наряд? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно”.

Фото: christina_tyshkun / Instagram

Одним из первых, кто успел сохранить этот снимок до закрытия аккаунта, оказался шеф-редактор портала “Освітня політика” Виктор Громовый.

“Какие проблемы образования и энергоэффективности сегодня утром живо обсуждают в славном городе Льва?! Правильно: кто эта дама с крестиком и почему у этих ребят такие кислые морды”, – написал 25 декабря в Facebook Громовый.

“О, какой дресс-код, сразу видно, деловая женщина…” – прокомментировала фото Galina Galina.

“На крестик надо смотреть, а не на перси”, – написал Виктор Мысан.

“Но… вы или лифчик наденьте, или крестик снимите”, – заметил Иван Рыбак.

Фото: Paraska Dvoryanyn / Facebook

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