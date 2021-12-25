Горбачев считает, что СССР можно было сохранить

По его словам, в СССР “недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик”.

Горбачев заявил, что Союз Суверенных Государств стал бы “конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик”. В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности ООН. По его словам, сохранялось бы “единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием”.

Он выразил уверенность, что это “было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союза”.

Контекст:

Советский Союз распался в декабре 1991 года.

8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

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