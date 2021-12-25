Мохеровый свитер, брюки кюлоты и элегантное платье: собираем новогодний образ, взяв за основу красный цвет

Красный цвет, наряду с зеленым, стойко ассоциируется в нашем сознании с Новым годом. Это цвет тулупа Деда Мороза, цвет новогодних колпаков, мешка с подарками и елочных игрушек. Вот почему выбор красного наряда для новогодней ночи является беспроигрышным вариантом. Перед вами несколько идеальных образов, каждый из которых позволит вам быть в центре внимания.

Элегантное платье миди

Что может быть более праздничным, чем элегантное платье А-силуэта с рукавами-фонариками? Только красное платье этого же фасона! Но если вы отправляетесь на празднование Нового года к друзьям или родственникам, пышные объемные рукава могут стать помехой. Никому не хочется мять эту красоту под верхней одеждой.

К счастью, существуют альтернативные варианты в виде красивых рукавов, украшенных миниатюрными бантами или манжетами. Чтобы сохранить аутентичность праздничной атмосферы, наденьте к такому платью лакированные лодочки вишневого оттенка.

Брюки кюлоты в сочетании с красным свитером

Мохеровые свитера являются одним из главных трендов сезона. Изделие красного оттенка выглядит ярко и броско. Чтобы образ стал по-настоящему праздничным, дополните его белыми брюками-кюлотами, лодочками в тон и массивными серьгами.

Секрет успеха этого образа кроется в сочетании красного и белого. Этот тандем не зря называется “королевским” и часто используется на торжествах (на выпускных балах или свадьбах). В образе с красным свитером и белыми кюлотами допустимо использовать аксессуары нейтрального оттенка. Например, бежевую сумочку.

Нарядная юбка с белым свитером

Впрочем, праздничное цветовое сочетание можно “перевернуть”. Если ваш выбор пал на белый свитер ажурной вязки, тогда надевайте к нему красную миди-юбку с приглушенным цветочным принтом. Выберите модель с асимметричным подолом и красивым бантом вместо пояса. В этот праздничный образ идеально впишутся золотые лодочки.

Брюки из экокожи и кашемировая водолазка

Если у вас нет времени искать нарядные платья, но в вашем гардеробе имеются черные брюки из экокожи, выход из положения найден! Просто дополните кожаные брюки красной кашемировой водолазкой оверсайз. Этот образ беспроигрышно сработает, если вы отправитесь встречать Новый год в загородный дом. Кстати, подобное сочетание является повседневным, поэтому может быть использовано неоднократно в течение года.

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Джемпер и джинсы

А вот еще один повседневный образ на случай, если нет времени искать обновки. Достаньте из шкафа черные джинсы скинни и скомбинируйте их с красным джемпером оверсайз. Обе детали в этом минималистичном образе идеально дополняют друг друга.

Красное мини-платье с легинсами

Трапециевидное мини-платье с акцентом на талии не будет работать без дополнения в нижней части. Если вы отправляетесь за город, можете надеть к этому платью ботфорты. В том случае, если вы остаетесь дома, сделайте ставку на черные легинсы или плотные колготки черного цвета. Таким образом вы будете чувствовать себя более комфортно и защищенно.

Сочетание красного кардигана и повседневных джинсов

Как мы уже говорили, красный цвет идеально подчеркивает атмосферу Нового года. Все еще не знаете, что надеть? Тогда соберите простой образ из светло-голубых джинсов и белого топа. Летом это сочетание никогда не подводит, а вот зимой требует дополнений. Просто накиньте сверху красный удлиненный кардиган без застежек и наслаждайтесь праздником.