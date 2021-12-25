 

Эксперт оценил риски «айфонных санкций» против РФ

25.12.2021, 19:34, Новости дня
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«Если США ограничат российский импорт смартфонов, то в течение года в РФ возникнут замещающие производства, а Китай и Корея займут освобожденные конкурентами ниши», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» РФ на Украину.

«США, конечно, могут ограничить наши возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов, автомобилей и материалы из многих других секторов. Но нужно понимать, что РФ обладает инфраструктурой для производства всех перечисленных групп товаров», – отметил предприниматель, экономист Антон Любич.

«Отказ от производства смартфонов в РФ в настоящее время объясняется не технологической невозможностью, а экономической нецелесообразностью в условиях поставок из-за рубежа проверенных моделей с низкой себестоимостью и высоким уровнем доверия потребителей. Если иностранные поставщики покинут рынок, то в течение года возникнут российские замещающие производства», – уверен эксперт.

«И это без учета того, что в случае отказа присоединиться к этим санкциям Китая и Кореи доля американских смартфонов на российском рынке и вовсе будет замещена конкурентами ровно за сутки, – добавил собеседник. – В свою очередь о компонентах для самолетов и автомобилей говорить сложнее в силу закрытости этого рынка. Но успешное замещение всех импортных комплектующих в самолете МС-21 говорит о способности РФ преодолеть подобные ограничения».

«Что касается претензий США в адрес РФ из-за якобы нарушения норм Всемирной торговой организации (ВТО), то объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы, – считает Любич. – Правила ВТО – это юридический документ. Если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы. Суд разберется».

«Кроме того, мне доводилось много лет работать в сфере российского сельского хозяйства. И могу сказать, что меры по поддержке и развитию агроотрасли, разработанные и внедренные правительством России, полностью соответствуют стандартам ВТО. Такое соответствие всегда изучалось и принималось во внимание при внедрении любых мер. Более того, многие действовавшие меры поддержки до вступления в организацию были отменены специально, поскольку не соответствовали правилам ВТО», – заключил экономист.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В среду стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» РФ на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. «Меры могут ограничить возможности РФ импортировать смартфоны, компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС. 

Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим антироссийским санкциям. Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.

Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России.

Позже в этот же день офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай сообщил, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход РФ от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.

Тай предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать «с партнерами-единомышленниками» и задействует инструменты ВТО для «привлечения РФ к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе». Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.



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