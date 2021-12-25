В РФ за сутки выявили 25,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 25 264 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 10,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 25 264 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1710 (6,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Всего в стране коронавирус был выявлен у 10 292 983 человек в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 2166, Москве – 1904, Московской области – 1351.

Также за сутки зафиксировано 1020 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 300 269 человек

Накануне в России выявили 25 907 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 643.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.