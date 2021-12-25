Дробницкий: США начали диалог по безопасности с Россией без ЕС

США признали возможность обсуждения «красных линий», обозначенных Москвой, и этот диалог уже идет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее руководитель Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США готовы вести диалог по стратегической стабильности с Россией, при этом отметив, что среди российских предложений есть «некоторые весьма очевидные непроходные элементы».

«На мой взгляд, основной контакт РФ и США идет по линии непосредственно помощников глав двух государств. Причем, по сути, дело уже делано: РФ обозначила базовое условие – по поводу нерасширения НАТО на Восток, и теперь США оценивают его», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, главное в этой ситуации – явочное признание Вашингтоном того факта, что у РФ может быть своя сфера интересов и готовность обсуждать «красные линии», прочерченные Москвой. «А слова Блинкена касаются обсуждения уже технических деталей – размещения ракет, войск и прочего», – добавил эксперт.

Собеседник указал: если Москва и Вашингтон подпишут в итоге договор – это станет частью нового порядка в Евразии, в рамках которого будет решена проблема по размещению всякого рода стратегических вооружений.

«Причем, заметьте, все уже произошло без участия Евросоюза. Для США Европа – это вино, сыр и курорты, но никак не геостратегический партнер», – добавил политолог.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с Россией.

«Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: [через] существующий диалог по стратегической стабильности <…> между Россией и США, через Совет РФ – НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ», – цитирует ТАСС Блинкена. По его словам, власти США рассчитывают, что переговоры с Россией по безопасности начнутся вскоре после Нового года.

«Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам», – отметил он, говоря об обсуждении указанных вопросов Вашингтоном и Москвой на двусторонней основе, по линии Совета РФ – НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Глава Госдепа также указал, что «есть некоторые весьма очевидные непроходные элементы» в предложениях России. «Но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать. Так же как есть то, что мы положим на стол переговоров, на что необходимо ответить России», ­– отметил госсекретарь.

Напомним, МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров РФ и США о гарантиях безопасности.