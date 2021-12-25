Мнение: База ВКС РФ в Камышли
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Фотографии с новой военной базы ВКС РФ, развернутой осенью в Камышли с целью недопустить турецкого вторжения в Рожаву и послать сигнал "другу Реджепу". Отмечаются самолеты, ударные и военно-транспортные вертолеты, радарные системы. Фактически, это уже даже не аэродром подскока, вроде Тияса, а полноценная база ВКС, хотя официальный контракт на ее аренду с сирийским правительством и не заключался.
Между тем, недалеко от Камышли продолжается уже привычная движуха на дорогах.
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Источник: Colonel Cassad
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