 

Сбербанк начал выплаты компенсаций вкладчикам «МММ» по билетам 1993 года

25.12.2021, 19:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сбербанк начал приём заявлений вкладчиков «МММ» о выплате компенсаций по непогашенным билетам «МММ». Заявления принимаются до 31 декабря.

Билеты «МММ» выпускались в качестве дешёвой альтернативы акциям. Билет равен 1/100 акции. После краха МММ в 1994 году миллиарды билетов остались на руках вкладчиков, потеряв всякую ценность. Чтобы поддержать пострадавших граждан, Сбербанк начинает выкуп билетов, но пока только одного выпуска.

билеты МММ должны стоить дороже– Обращаем внимание граждан, что компенсации на этом этапе выплачиваются только по «старым чистым» билетам. Это 1993 год, второй выпуск первой эмиссии. Выплаты по акциям и билетам других выпусков пока не производятся. В очередях к отделениям сейчас стоит много людей с акциями или другими билетами. Постоянно возникают скандалы, но мы ничем не можем им помочь, – сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сообщение о начале выплат привело к взлету стоимости билетов. В интернете их уже продают по более высокой цене, чем предлагает банк. Цена выкупа Сбербанка складывается из номинала билета, умноженного на официальный коэффициент инфляции с 1993 года. Эта сумма устраивает не всех.

– Сейчас, через 28 лет, билеты должны стоить дороже. Сбербанк ведь не просто так выкупает, он наверняка знает, что по этим билетам начнутся выплаты. Хочет нажиться на нашей беде, – заявила лидер Движения вкладчиков «МММ» Лидия Голубкова.

Несмотря на очереди, заявлений о выплатах в первый день подано немного. Люди надеются на скорое подорожание билетов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / «Улучшение у пациента было медленным и характерным для отравления ядами»

08.12 / Мнение: В Таганроге обнесли воздушный командный пункт РВСН

25.07 / Отдых в период пандемии: Куда этим летом отправились российские звезды

21.12 / Мнение: Разворот

18.09 / Экс-защитника Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

30.09 / Вирусолог назвал меры по укреплению иммунитета осенью

01.11 / Диктатура или коррупция?

30.07 / Мнение: Почему в Беларуси задержали россиян – всплыли скандальные подробности

21.01 / Дума рассмотрит законопроекты о персональных данных и цифровой валюте

08.09 / Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: Молитвы и обычаи 8 сентября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика