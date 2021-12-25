Сбербанк начал выплаты компенсаций вкладчикам «МММ» по билетам 1993 года

Сбербанк начал приём заявлений вкладчиков «МММ» о выплате компенсаций по непогашенным билетам «МММ». Заявления принимаются до 31 декабря.

Билеты «МММ» выпускались в качестве дешёвой альтернативы акциям. Билет равен 1/100 акции. После краха МММ в 1994 году миллиарды билетов остались на руках вкладчиков, потеряв всякую ценность. Чтобы поддержать пострадавших граждан, Сбербанк начинает выкуп билетов, но пока только одного выпуска.

– Обращаем внимание граждан, что компенсации на этом этапе выплачиваются только по «старым чистым» билетам. Это 1993 год, второй выпуск первой эмиссии. Выплаты по акциям и билетам других выпусков пока не производятся. В очередях к отделениям сейчас стоит много людей с акциями или другими билетами. Постоянно возникают скандалы, но мы ничем не можем им помочь, – сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сообщение о начале выплат привело к взлету стоимости билетов. В интернете их уже продают по более высокой цене, чем предлагает банк. Цена выкупа Сбербанка складывается из номинала билета, умноженного на официальный коэффициент инфляции с 1993 года. Эта сумма устраивает не всех.

– Сейчас, через 28 лет, билеты должны стоить дороже. Сбербанк ведь не просто так выкупает, он наверняка знает, что по этим билетам начнутся выплаты. Хочет нажиться на нашей беде, – заявила лидер Движения вкладчиков «МММ» Лидия Голубкова.

Несмотря на очереди, заявлений о выплатах в первый день подано немного. Люди надеются на скорое подорожание билетов.

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