Путин за 20 лет правления разрушил репутацию России, остается угрожать войной – российский журналист Пархоменко

“Есть такая вещь – репутация. Президент Путин за 20 лет своего правления разрушил репутацию России. Давайте мы не будем бешено вращать глазами, поднимать пальцы, давать петуха, а просто спокойно, размеренно это скажем: он разрушил международную репутацию страны”, – сказал он.

По словам журналиста, глава Кремля “сделал страну страной хулиганов, которая много раз продемонстрировала свое презрение к международным законам, к своим собственным обязательствам; которая отказывается вспоминать, что она обещала вчера; которая надувает снова и снова; которая поддерживает тиранов, помогает садистам; которая, совершая уголовные преступления, убивая людей, например, или пытаясь убить людей, или взламывая серверы, воруя данные, в том числе частные, персональные, отказывается нести ответственность за это и выдавать конкретных преступников, которые это совершили”.

“Из этого складывается репутация страны. Репутация разрушена, поэтому к ней не относятся на равных. Все остальное – вращение глазами. И возможности для того, чтобы заставить тех, кто не относится к России как к равному партнеру, все-таки прислушаться к ней, остается все меньше и меньше. Вот, собственно, […] люди, которые управляют Россией сегодня, пришли к тому, что им нужно распечатывать последний неприкосновенный запас – угрозы войной”, – объяснил Пархоменко.

Он отметил, что российские власти “много чего уже перепробовали”.

“Они скупали за деньги, […] будут покупать еще. Понятно, что одним этим проблема не решается. Финансировать экстремистские партии – не решается. Расставлять по миру вещательные компании, дезинформирующие людей, сеющие среди них рознь, панику, ненависть, презрение, дремучесть и так далее – тоже не работает. Вот все это вместе результата не дает. Попробовали одно, другое, третье. Остается вроде как воевать. Но воевать невозможно – значит, угрожать войной”, – считает Пархоменко.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть “от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

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