Данилов опроверг заявление Путина о якобы подготовке Украиной операции на Донбассе

По словам Данилова, для украинских властей решение о военной операции на Донбассе является неприемлемым, поскольку повлечет массовое увеличение количества жертв среди мирного населения.

Он заявил, что Украина хотела бы переговоров и выведения Россией своих войск, но “Путин этого не хочет”.

На пресс-конференции 23 декабря Путин заявил, что выполнение Минских соглашений – единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе, но Украина якобы “не хочет выполнять” их.

“Создается впечатление, что готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: “Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, будут санкции”, ­– сказал президент РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что заявление Путина не соответствует действительности.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, заявил, что действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

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