В 2022-м мы снова будем носить челку: что в тренде и как выбрать свой вариант по форме лица (советы экспертов)

Еще несколько лет назад девушки массово отрезали челки, оставляя длинные локоны на прямой пробор. Либо делали прически, где был бы полностью открытым лоб.

Сейчас тенденция изменилась. Уже в уходящем году челки стали вновь актуальными: причем разных вариаций. Стилист Эдуардо Санчес говорит, что в 2022 году эта тенденция продолжится. Главные модницы будут подбирать прически с челками.

Нельзя сказать, что в моде будет какая-то определенная челка. Основным критерием при выборе являются индивидуальные особенности: густота волос и форма лица.

Рассматриваем разновидности челок и выбираем для себя наиболее оптимальный вариант.

Детская

Это очень короткая челка, которая доходит максимум до середины лба. Желательно, чтобы у нее были рваные кончики: тогда образ получится в целом более игривым, дерзким. Лучше всего такая челка сочетается со стрижкой маллет (кефаль).

Главное условие — локоны по бокам должны как будто обрамлять лицо, поэтому не следует избавляться от волос на висках.

Данная челка подходит девушкам с вытянутыми лицами. Благодаря ей овал можно сделать более круглым и визуально укоротить лицо.

А вот девушкам с квадратными лицами и лицами в форме сердца такой челки лучше избегать.

Длинная с рваными краями

Эта челка предполагает градуировку. Волосы получаются разной длины и становятся визуально более густыми. Это идеальный вариант для тех девушек, у которых тонкие по структуре волосы.

Данная челка очень хорошо сочетается с длинными локонами, с многослойными стрижками наподобие лесенки или каскада. Кстати, лучше делать не прямой, а косой пробор: так прическа будет выглядеть более стильно и современно.

Многослойная стрижка с градуированной челкой — выигрышный вариант для круглолицых девушек, для девушек с прямоугольными или квадратными лицами.

Кудрявая челка

Если раньше у девушки были вьющиеся волосы, то она оставляла кудри везде, а челку распрямляла. Сейчас в этом не необходимости. Кудрявая челка очень гармонично вписывается в подобный образ. Не нужно вооружаться стайлинговыми средствами и добиваться ровных прямых локонов. Если хотите сделать химическую завивку или накрутить волосы, то проделывайте те же манипуляции и с челкой.

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Подобные прически подходят для девушек с овальными, вытянутыми, прямоугольными лицами. При наличии круглых щечек следует подобрать другой вариант.

Длинная челка и каре

Модной в следующей году будет следующая стрижка: челка длиной до бровей (можно даже на полсантиметра ниже) и каре длиной до плеч. Это универсальный вариант для представительниц прекрасного пола любых возрастов. Стрижка оживляет образ, она может омолодить на несколько лет.

Челка прекрасно скроет морщинки на лбу и возле глаз, поэтому не будут видны признаки старения. Вспомните образ Умы Турман из «Криминального чтива»: можете ориентироваться на него.

Волосы можно оставить прямыми, а можно чуть подкрутить, сделав крупные локоны наподобие пляжных волн. Такая прическа подойдет девушкам с любой формой лица.

Челка-«усики»

Это две прядки, которые опускаются на лоб в виде «усиков». Подобная разновидность челки была популярна в девяностые годы и сейчас вновь возвращается в моду.

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Она хорошо сочетается с прическами с собранными волосами, больше всего подходит для девушек с овальными или прямоугольными лицами.

Очень приветствуется использование различных аксессуаров для создания эффектных причесок. Можете смело доставать заколки, шпильки и т. д.

Челка-шторка

Этот вариант подходит для тех девушек, которые не хотят срезать волосы, чтобы делать челку. При наличии «шторки» всегда можно избавиться от челки, заколов прядки по бокам.

Если же распустить волосы, то такая челка будет красиво обрамлять лицо. Она подходит для девушек с любой формой лица, за исключением вытянутой. Одно время такую челку предпочитала певица и актриса Селена Гомес.

Только челка у нее не была длинной. Зато она прекрасно справлялась со своей функцией: скрывала пухленькие щечки.

Если говорить о сочетании данной челки со стрижками, то можно сказать, что она одинаково хорошо комбинируется с многослойными стрижками, бобом, каре в зависимости от длины. Если у вас каскад ниже плеч, тогда смело оставляйте длинную челку. Если же у вас каре, тогда челку желательно укоротить. Она не должна быть длиннее остальных волос.