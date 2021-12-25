В МИД ответили США на обвинения в нарушении правил ВТО

В МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что РФ якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО).

«Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а РФ ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО? Если кто-то и нарушал правила ВТО, это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями», – передает «Интерфакс» слова официального представителя МИД Марии Захаровой в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она подчеркнула, что импортозамещение, которое отмечено офисом торгпреда США как одно из нарушений норм ВТО, является «ответной реакцией на односторонние санкции».

Ранее офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявил, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход РФ от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.