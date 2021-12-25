 

Эксперты скептически относятся к прогнозам выпуска смартфона Apple без физических слотов

25.12.2021, 18:44, Разное
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Информация о планах компании Apple в 2023 году представить iPhone без слота под SIM-карты основана исключительно на «внутренних источниках», что заставляет экспертов ставить под сомнение подобные заявления. Однако, поскольку до озвученной даты ещё очень далеко, отвергать такую вероятность никто не станет.
Создать «двухсимочный» смартфон, без возможности использовать карту, вполне реально. В последних моделях компания активно внедряет технологию Esim. Специалисты в данной области ставят под сомнение именно вероятность отказа от слота под SIM-карту. В этом случае Apple придется представить два варианта iPhone 15 – для стран, где технология Esim достаточно популярна, и государств, в которых распространены обычные SIM-карты.

Идея оправдывает себя, ведь отказ от дополнительного слота позволит увеличить долговечность смартфона. Обсуждение обостряется ввиду слухов о намерениях компании отказаться от портов Lightning. Применение этих нововведений одновременно позволит создать цельную конструкцию, мало подверженную влиянию внешних факторов.

Источник: www.ferra.ru



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