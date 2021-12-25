«Омикрон» в гриппе и вокруг него

Аномальной вспышке ОРВИ в РФ есть простое объяснение.

Россия второй год подряд ставит рекорды по заболеваемости обычной ОРВИ. В прошлом году Роспотребнадзор прямо признал: в статистику попадают случаи коронавируса. В этом году, по подсчетам «Новой», заболеваний ОРВИ стало еще больше. И вероятно, за диагнозом «респираторная инфекция» может скрываться коронавирус, в том числе — новый сверхзаразный штамм «омикрон».

Ковидный 2020-й год оказался «рекордным» и по заболеваемости ОРВИ. Тогда, по данным Роспотребнадзора, переболело 22,7% населения страны (33,3 млн случаев). Это максимум за 10 лет, с 2011 года. Но в этом году заболеваемость ОРВИ, по подсчетам «Новой», может превысить прошлогодние результаты. А за диагнозом «ОРВИ» все так же могут скрываться новые штаммы COVID-19, симптомы которых становятся все больше похожи на проявления гриппа и простуды.

Странности со статистикой ОРВИ начались еще летом. Подъем заболеваемости зафиксировали в середине июня, хотя летом обычно активность вирусов падает.

Нетипичность ситуации признавала даже заммэра Москвы Анастасия Ракова: «Последние две недели Москва пробила все пороги по заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения. При этом сейчас лето (не сезон вирусных заболеваний), и практически все случаи ОРВИ мы впоследствии диагностируем как COVID-19».

Тем не менее ставить диагноз «ОРВИ» продолжили. И с июня, уже за полгода, число заболевших ОРВИ в РФ превышает эпидпорог, то есть средний уровень заболеваемости за пять лет. В частности, такая аномалия зафиксирована в Москве среди взрослого населения, сообщает Роспотребнадзор.

К началу этого учебного года заболеваемость ОРВИ уже на 30–50% превышала обычный доковидный уровень, а в сентябре еще резко пошла вверх, побив прошлогодние, тоже высокие показатели. В итоге суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом в этом эпидемическом сезоне уже в 1,5 раза выше, чем в сентябре — декабре доковидных 2016–2019 годов.

Любопытно, что рост заболеваний ОРВИ в июне совпал с началом третьей волны коронавируса.

В свою очередь, осень, когда ОРВИ снова начал «ставить рекорды», отметилась четвертой волной ковида. А после официального сообщения о появлении в РФ штамма «омикрон» динамика заболеваемости ОРВИ вышла на пиковые значения.

Роспотребнадзор признавал, что в прошлом году диагноз «ОРВИ» часто ставили тем, кто болел ковидом. «Выраженный рост заболеваемости ОРВИ связан с тем, что в 2020 году случаи COVID-19 с клинической формой ОРВИ в форме государственного статистического наблюдения учитывались совместно с ОРВИ», — говорится в госдокладе ведомства.

Возможно, в этом году врачи продолжают записывать случаи COVID-19 как ОРВИ? Тем более руководство Москвы уже признавало такую практику.

В Департаменте здравоохранения столицы такие подозрения отвергли. «Всем пациентам с симптомами ОРВИ проводится экспресс-тестирование на коронавирус и ПЦР-тестирование. Все жители с положительным результатом попадают в статистику заболевших, которая регулярно публикуется оперштабом», — сообщили в пресс-службе.

Однако эксперты утверждают, что заболевшие коронавирусом вполне могут попадать в статистику ОРВИ.

Например, если больному просто не сделали ПЦР, ему могут поставить диагноз ОРВИ, говорит доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Алексей Хухрев

врач-терапевт

— Случаи ковида не «могут попасть», а наверняка попадают в статистику по ОРВИ. Мы считаем [заболевание] ковидом, только если получили [положительный] ПЦР-тест. А порядка 40% тестов приходят отрицательными, потому что многое зависит от самого теста и от того, как был сделан забор. Если забор был сделан некачественно, то и получим отрицательный тест. Опять же вирус достаточно быстро уходит из носоглотки, опускается вниз, и тогда тест тоже будет отрицательный, хотя человек болеет коронавирусом.

Вдобавок клинически коронавирус становится все более похожим на грипп и ОРВИ. Для штамма «дельта» менее характерна потеря обоняния. А остальные признаки напоминают простуду и грипп: высокая температура, головная боль, насморк, дискомфорт от яркого света, боли в мышцах.

Симптомы заражения новым штаммом «омикрон» еще больше похожи на грипп, сообщал Роспотребнадзор.

Грипп тоже вернулся

Впрочем, подъем заболеваемости гриппом этой осенью действительно начался, говорят эксперты. В этом году кампания по вакцинации оказалась менее успешной. Если в 2020-м от гриппа привилось 59% населения страны, включая детей, то в этом году — только 44,5%. При этом именно благодаря массовой вакцинации в последние годы не случается таких массовых эпидемий, как в 1990-х и 2000-х годах. С 1997 года уровень заболеваемости гриппом в стране снизился почти в 150 раз.

«Минздрав только в районе ноября разрешил ставить вакцины и от коронавирусной инфекции, и от гриппа в один день. До этого момента была рекомендация выждать один месяц между двумя прививками. И поэтому даже те, кто хотел вакцинироваться и от той, и от другой инфекции, не смогли сделать этого одновременно», — объясняет доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Вторая причина подъема заболеваемости гриппом — отсутствие эпидемии в прошлом году.

Благодаря карантинам и самоизоляции прошлой зимой россияне гриппом почти не болели, а значит, и не приобрели иммунитет.

«С гриппом у нас получаются определенные синусоиды: заболеваемость то выше, то ниже год от года. К примеру, в 2009-м она была довольно высокая, потом был период спада. Сейчас опять может быть подъем», — говорит Сергей Вознесенский.

При этом уже доказано, что люди могут заразиться и ковидом, и гриппом одновременно. Тогда вероятность осложнений или смерти гораздо выше.

Антонина Асанова, специально для «Новой»

Инфографика: Артем Щенников Редактор: Арнольд Хачатуров При участии Дианы Маркушиной

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