 

Россияне начали продавать свои смартфоны в полтора раза чаще

25.12.2021, 18:31, Новости дня
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По данным аналитиков, в этом году россияне выставили на продажу на 50% больше подержанных смартфонов, чем прошлом. Львиную часть предложения занимают достаточно дорогие модели Apple и Samsung. Модели, выпущенные под этими двумя брендами, составляют примерно 80% предложения.

Средняя стоимость представителей одиннадцатой линейки iPhone с рук составляет 45 тыс. рублей, двенадцатой – 70 тысяч. «Самсунги» престижных версий дешевле, но ненамного.

По словам экспертов, увеличение продаж на вторичном рынке говорит о том, что многие россияне начали чаще обновлять свои мобильные гаджеты и выбирают при этом более дорогие модели, которые через один-два года эксплуатации все еще можно продать за приличные деньги.



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