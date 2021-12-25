 

Мнение: Кто хочет вернуться в СССР?

25.12.2021, 18:26, Разное
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Ровно 30 лет назад 25 декабря 1991 года над Сенатским дворцом московского Кремля спустили красный флаг СССР и подняли российский триколор. СССР на этом закончился.

Мне вот интересно, кого сегодня больше? Тех, для кого развал СССР – это трагедия? Или тех, для кого это праздничный день? Или все-таки больше пофигистов, для кого 25 декабря и сегодня, и 30 лет назад был обычным днем?

И много ли сегодня ностальгирующих по временам, когда мы жили в великой державе и нас опасался весь мир? Много ли желающих вернуться в СССР?

На снимках: я в СССР

Источник: Ирек Муртазин



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