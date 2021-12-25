 

В Харькове восстановили памятный знак погибшим воинам УПА

25.12.2021, 18:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На реконструкцию потратили около 80 тыс. грн. Собирали средства полгода – для этого объединились несколько проукраинских организаций Харьковской области, рассказал представитель ВО “Свобода” Вадим Батий. Представители общественности закупили камень для реконструкции, было проведено экспертное обследование и залит новый капитальный фундамент.

Торжественное открытие состоялось 25 декабря в 11.00 в Молодежном парке.

https://www.facebook.com/openkharkiv/posts/4927698163930332

Около восстановленного памятного знака с цветами и флагами собралось около полусотни горожан, представителей политических и общественных организаций, в том числе “Свободы”, “Фрайкора”, “Правого сектора”, Союза ветеранов АТО.

В “Правом секторе” отметили, что этот памятник героям УПА – единственный на востоке Украины.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=239503718323745&id=103142621959856

Полиция насчитала до 70 участников мероприятия, уточнила Общественному спикер областного управления полиции Анна Третьякова. За порядком следили 10 полицейских, открытие знака прошло без нарушений.

Контекст:

Памятный знак был впервые открыт в октябре 1992 года. С тех пор памятник неоднократно обливали краской, разрисовывали, забрасывали мусором, избивали кувалдами, обстреливали из огнестрельного оружия, пытались взорвать и взрывали, похищали основные композиционные элементы.

9 апреля 2015 года парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

6 декабря 2018 года Верховная Рада признала борцами за независимость ветеранов Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов и предоставила им статус участников боевых действий.

По результатам опроса 2021 года, почти половина украинцев поддерживают решение властей о признании воинов УПА борцами за независимость Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / “Слуга народа” не будет затягивать назначение главы Нацбанка Украины – Верещук

28.09 / В Беларуси за выходные арестовано около 500 демонстрантов

19.10 / Сенатор заявил о намерении оппонентов дестабилизировать ситуацию в России

03.10 / Найден проявляющийся после коронавируса опасный синдром

19.03 / Байдену надо активнее искать союзников в Центральной Азии для борьбы с Китаем

28.10 / «Джо таких жёстких вопросов не задавали» – Трамп досрочно покинул интервью CBS

02.08 / В Черном море прошли совместные учения ВМС и ВВС США

19.05 / Матвиенко: Перенос денонсации ДОН не связан с возможной встречей Путина и Байдена

19.01 / Глава НОМ призвал начать подготовку к борьбе с дискредитацией выборов в России

25.02 / В первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика