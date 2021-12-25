 

“В этом году я старалась не снимать одежду”. 63-летняя Мадонна опять снялась топлес и показала ягодицы

25.12.2021, 18:22, Новости дня
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“2021 год почти закончился. Он был полон необычных сюрпризов. Я старалась не снимать одежду как можно чаще. Веселого Рождества”, – подписала она публикацию.

Фото Мадонны собрали больше 140 тыс. лайков.

“Королева одна, и неважно – она одета или раздета”, – написал matitjahu_asks.

“Да, пожалуйста, не снимай одежду. У тебя больше нет такой части тела, которую нельзя было бы увидеть в Google”, – прокомментировал disgruntledelf.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Контекст:

24 ноября Мадонна опубликовала в Instagram серию откровенных фото, показав в кадре интимные части тела. Фото, на котором артистка позировала, лежа полуголой под кроватью, стало объектом мемов и шуток в сети.

Вскоре певица сообщила, что администрация Instagram удалила ее публикацию – после этого Мадонна заново обнародовала откровенные снимки, прикрыв интимные места графическими изображениями.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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