 

Песков поздравил журналистов необычной открыткой

25.12.2021, 18:04, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отправил в преддверии Нового года журналистам кремлевского пула новогоднюю открытку, в котором креативно поздравил с наступающим праздником, выразив надежду на скорейшее завершение пандемии.

На открытке перечислены буквы греческого алфавита, которыми называют штаммы коронавируса. Песков отметил, что букв осталось не так много.

«В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!» – говорится в поздравлении Дмитрия Пескова, передает 360.

 

Напомним, последний штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».



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