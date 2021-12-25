 

По всему миру на Рождество отменили 2,5 тыс. авиарейсов из-за COVID

25.12.2021, 18:04, Новости дня
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Авиакомпании по всему миру продолжают отменять рейсы в рождественские выходные из-за эпидемиологической обстановки, сложившейся из-за пандемии коронавируса, следует из данных сервиса FlightAware.

Согласно его данным, всего за субботу отменено 2499 рейса, из них 871 – в США. Лидером по количеству отмененных рейсов стала авиакомпания China Eastern – 543 отмененных рейса, 26% от общего числа, далее следуют американская Delta, китайская Air China и американские United и JetBlue, передает РИА «Новости».

На воскресенье, 26 декабря, отменено больше 805 рейсов, из них 192 в США.

Ранее сообщалось, что 25 декабря в Москве отменили или задержали более 50 рейсов. Причиной стала метель. 



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