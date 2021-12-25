 

При нападении акулы в США погиб серфер

25.12.2021, 18:04, Новости дня
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Серфер погиб при нападении акулы в городе Морро Бэй в американском штате Калифорния, информирует телеканал CNN со ссылкой на портовое управление.

«Портовое управление, полиция и пожарные отреагировали на сообщение о мужчине, который лежал без сознания на пляже после того, как его вытащили из воды. Он подвергся, по всей видимости, нападению акулы», –  говорится в заявлении портового управления, передает РИА «Новости».

Хотя пляжи в городе остаются открытыми, отдыхающим запретили заходить в воду в ближайшие сутки.

Ранее на средиземноморском побережье Египта акула напала на мужчину и откусила ему часть руки.

До этого проглоченному китом аквалангисту из США удалось выжить и выбраться из его пасти.



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