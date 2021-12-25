 

Гендиректор МХАТа назвал дату возвращения Татьяны Дорониной

25.12.2021, 18:00, Разное
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Владимир Кехман заявил, что Татьяна Доронина появится в спектакле «Весса», премьера которого запланирована на 25 января следующего года. Народная артистка была вынуждена покинуть театр 3 года назад. Причиной своего ухода она назвала давление со стороны предыдущего руководства театра.
На последнем собрании артистов театра было обнародовано заявление о возвращении актрисы Татьяны Дорониной, покинувшей МХАТ три года назад. Актриса, со своей стороны, подтвердила участие в спектакле на Татьянин день, с оговоркой на состояние здоровья.

Также были озвучены планы Владимира Кехмана относительно работы в следующем году. На сцену театра вернутся безусловные хиты мастера: «Белая гвардия», «На дне», «Синяя птица» и др. Планируется масштабное обновление декораций к каждой постановке, обновление костюмов. Заинтриговало заявление о проведении финансовой проверки, результаты которой, по словам Владимира Кехмана, привели комиссию в ужас. Относительно предстоящего ремонта гендиректор заявил, что это событие никак не повлияет на режим работы театра. Сейчас решается вопрос, где будут ставиться спектакли, переносить репетиции необходимости нет.

Источник: slovodel.com



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