 

Диетолог развеяла популярные мифы о цитрусовых

25.12.2021, 18:00, Разное
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Марина Макиша, диетолог, развенчала популярные мифы о цитрусовых. Она рассказала, что информация о том, что в цитрусовые имеют высокое количество витамина C, неточная.
Специалист объясняет, что для организма лучше употреблять киви, петрушку, болгарский перец и черную смородину. В таких продуктах в 100 граммах имеется 200% витамина C от дневной нормы, а в цитрусовых – от 50 до 70%. Например, если съесть болгарский перец весом 150 граммов, человек получит тройную дозу витамина C.

Также эксперт сообщает, продукты, в которых много витамина не защищают человека от простуд, но помогают ускорять выздоровление. Чай с лимон простуду не лечит, так как при попадании витамина C в горячую воду он быстро разрушается. Излечиться от простуды помогает обильное питье.

Диетолог говорит и о том, что сок из цитрусовых не такой уже и полезный, в нем нет клетчатки, потому ничего питательного организм из него не получит. В соках много сахара, особенно в газировках. Люди, которые увлечены свежевыжатыми грейпфрутовым, апельсиновым соком, могут набрать лишние калории.

Марина Макиша рекомендует употреблять фрукты целыми, чтобы польза для организма была больше. Также отметила, что на усвоение препаратов оказывает влияние грейпфрут, потому есть его надо осторожно. Фрукт понижает усвоение снотворных и гипотензивных лекарств. Это относится к людям с высоким давлением, бессонницей. Эти советы касаются и женщин, принимающих противозачаточные препараты, так как может произойти увеличение показателей эстрогенов, что влияет на вязкость крови и повышает риски тромбообразования.

Источник: www.m24.ru



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