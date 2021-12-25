 

Доктор рассказал, как отличать пневмонию при коронавирусе от онкологии

25.12.2021, 18:00, Разное
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Доктор Сергей Поклонский объяснил, как отличать пневмонию при COVID-19 от онкологического процесса. Эксперт сообщил, что даже при компьютерном сканировании болезни могут выглядеть почти одинаково.
Есть медики, которые полагают, что коронавирус можно перепутать с раком легких, так как у этих болезней похожая симптоматика – трудности с дыханием, одышка, кашель, мокрота. Специалист отмечает, что людей с коронавирусом направляют на дополнительные обследования, чтобы исключать другие заболевания, которые связаны с органами дыхания. В определенных случаях у больных вместо COVID-19 диагностировали онкологический процесс.

Медик напоминает, что выявление онкологии на ранней стадии благодаря компьютерной томографии увеличивает шанс человека на выздоровление. Но это не говорит о том, что при любом возникновении кашля необходимо проходить обследование. Часто кашель пройдет самостоятельно через некоторое время, так как его возникновение связывают с простудой. Компьютерная томография – это лучевая нагрузка, которая может вредить организму.

Важным признаком рака легких и коронавируса считается выделение мокроты. Но при злокачественном процессе в ней есть кровь. Главным различием вируса от онкологии является продолжительная симптоматика. На рак может указывать одышка и сильный кашель, которые не прекращаются больше месяца и даже усиливаются. При COVID-19 признаки возникают резко и за несколько дней.

Источник: solenka.info



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