 

Казанской синагоге запретили указывать национальность в объявлении о поиске раввина

25.12.2021, 17:51, Разное
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В Казани активисты добились снятия объявления местной синагоги на популярном сайте по поиску работы. Религиозное учреждение искало нового раввина и в тексте вакансии указало желательную национальность соискателей, чем и вызвало гнев со стороны поборников мультикультурализма.

Заявление в органы подало республиканское отделение организации “Русская сотня”. Её председатель Руслан Темиров объяснил, что синагога нарушила законы, запрещающие дискриминацию по признаку национальности, и пошла вопреки “основных принципов мирного сосуществования в нашей многонациональной стране”.

Местные надзорные органы обратились в суд и добились, чтобы скандальное объявление было снято. Кроме того, по решению прокуратуры временно исполняющим обязанности раввина станет один из дискриминированных соискателей, Равиль Бекмухамедов. В синагоге это решение намерены оспорить, поскольку подозревают, что справка об окончании Саранского раввинского училища, которую предъявил Бекмухамедов – подделка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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