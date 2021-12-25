 

“Почти сюжет для Discovery”. Ветер повредил окно в куполе Андреевской церкви

25.12.2021, 17:38, Новости дня
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“Почти сюжет для сериала на Discovery. Порывом ветра было повреждено стекло в металлической раме люкарни купола Андреевской церкви. Для замены стекла заповедником были приглашены промышленные альпинисты. Так сложно стекло в окне мы еще не ремонтировали”, – написал он.

Кириленко назвал этапы ремонта “сериями”, где первая – поднятие альпиниста к бане в зимних условиях, вторая – очистка металлической рамы от осколков и замазки, третья – снятие шаблона стекла, четвертая – моделирование и пятая – монтаж.

“По состоянию на сегодняшний день в работе последние две “серии” и, конечно, заявка на “Оскар”, – пошутил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3007438572852623&id=100007595297513

Контекст:

Андреевская церковь является памятником истории, архитектуры, живописи и декоративного искусства XVIII века мирового значения. Она была построена в 1747–1762 годах в стиле барокко по проекту архитектора Франческо Растрелли, входит в состав заповедника “София Киевская”.

Сейчас там проводятся богослужения Православной церкви Украины, в августе предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний проводил в Андреевской церкви вечернее богослужение вместе с вселенским патриархом Варфоломеем.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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