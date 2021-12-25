 

Задержан подозреваемый во втором поджоге гипермаркета «Лента» в Томске

25.12.2021, 17:20, Новости дня
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Полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Пушкина в Томске, им оказался 25-летний местный житель местный житель, информирует пресс-служба управления МВД по региону.

«Отрабатывались различные версии возгорания, в том числе умышленный поджог. Полицейскими были опрошены очевидцы произошедшего, изучены записи камер видеонаблюдения. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался местный житель, 1994 года рождения. В настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее гипермаркет «Лента» загорелся второй раз за неделю в Томске.

Кадры инцидента опубликованы в Instagram. На видео запечатлено, как во время «салюта» в помещении разбегаются люди, кто-то прячется за прилавки с товарами. О пострадавших не сообщалось.

Напомним, предыдущий пожар в другой томской «Ленте» произошел 21 декабря. Позже стала известна причина возгорания – к ЧП оказался причастен сотрудник подрядной организации. Он поссорился с менеджером торговой сети и облил товары легковоспламеняющейся жидкостью.

Мужчину уже задержали, ему предъявлено обвинение. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуировали около 200 человек, пострадавших нет. Тушили здание 11 часов.



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