Захарова назвала главную тему на переговорах по гарантиям безопасности

Нерасширение НАТО и непоявление у границ РФ угрожающих безопасности вооружений являются главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет. В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», – говорится в комментарии Захарова на сайте МИД.

Напомним, МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» РФ на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.