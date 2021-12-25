В Тюмени канатоходец сорвался с высоты во время выступления

В тюменском цирке во время выступления канатоходец сорвался с высоты, инцидент попал на видео.

«Без страховки», – написала пользовательница ВКонтакте под видео, где виден момент падения, передает РИА «Новости».

На кадрах видно, как два артиста медленно передвигаются по канату, один из них в какой-то момент теряет равновесие и падает, а его коллега остается висеть на страховочном тросе.

В комментариях канатоходцу пожелали выздоровления, а также назвали настоящим артистом. По данным портала 72.ru, в приемной цирка заявили, что первую помощь пострадавшему оказал дежурный врач.

Артист сейчас госпитализирован в больницу с травмой ноги, медики выясняют характер травмы.