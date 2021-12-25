 

Из “Голубого огонька” исключат артистов, еще не достигших пенсионного возраста

25.12.2021, 17:11, Разное
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По многочисленным просьбам телезрителей ВГТРК внесла коррективы в эфирный вариант развлекательной программы “Голубой огонёк”, ежегодно транслируемой в новогоднюю ночь. Из телеверсии будут исключены все артисты, не достигшие пенсионного возраста (60 лет – для женщин и 65 лет – для мужчин). 

Таким образом зрители увидят на 15 % меньше номеров, чем было изначально запланировано, а хронометраж шоу сократится на 25 минут. Вместо выступлений молодых исполнителей им покажут рекламные ролики.

“Мы иногда всё же приглашаем исполнителей моложе пенсионного возраста, но решили в этом году прекратить эту практику. Однако, к счастью, телеверсия ”Огонька” не претерпела существенных изменений: Газманов, Лещенко, Кадышева, Евгений Ваганович Петросян – все они снова выступят для зрителя, а молодёжь всё равно TikTok смотрит”, – прокомментировал решение генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Согласно уточнённым данным, из телеэфира уберут выступления Дмитрия Билана, Дмитрия Маликова, Сергея Трофимова и Аниты Цой, а также нескольких юмористов, но у зрителей останется возможность увидеть их на платформах YouTube и “Смотрим”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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