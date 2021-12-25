Компания Vivo начала продавать флагманские смартфоны iQOO Neo 5S

Как сообщили в компании Vivo, продажи флагманских смартфонов новой модели iQOO Neo 5S уже стартовали на территории КНР. Цены колеблются в коридоре 423-502 американских доллара и зависят от комплектации устройства. Китайским покупателям предлагают три цветовых решения.

Отметим, что размер экрана в этих гаджетах составляет всего 6,2 дюйма. Однако картинка отображается в стандарте качества Full HD+ с частотой кадров 120 Гц.

Основная камера тройная, обеспечивающая 48 Мп, селфи – 16 Мп. Есть подэкранный сканер отпечатков пальцев. Объем оперативной памяти может быть 8 или 12 Гб. В основном накопителе – 128 или 256 Гб. Аккумулятор емкостью 4500 мАч идет в комплекте с быстрой зарядкой на 66 Вт.