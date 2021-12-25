Xiaomi предупреждает о прекращении работы платежных сервисов на браслетах Mi Smart Band 4 NFC

Как сообщили представители компании Xiaomi, после Нового года в РФ могут отключить функцию осуществления платежей при помощи умного браслета Mi Smart Band 4 NFC. Прекращение работы планируется на всей территории России.

Речь идет о наручных устройствах, на которых установлено приложение Mi Fit 5.4.0 и старших версий.

Для того чтобы продолжать осуществлять платежи с фитнес-браслета, пользователям рекомендуют обновить упомянутое приложение до последней версии. Это можно сделать с официального онлайн-ресурса разработчика. Там же размещена пошаговая инструкция для обновления. После придется снова привязать банковскую карточку к своему аккаунту, так как при переустановке данные будут утеряны.