Погода в Украине. Синоптики предупредили об “очень краткосрочном потеплении”
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В центре отметили, что 25 декабря морозы отступят в большинстве областей.
“Но потепление будет очень краткосрочным, уже ночью 26 декабря снова стремительно похолодает”, – предупредили синоптики.
26-го и 27 декабря в Украине, кроме юга страны, ожидается снижение температуры на четыре – шесть градусов. В большинстве областей сегодня и на протяжении следующих двух суток ожидаются снег, местами с дождем, порывистый ветер. На дорогах будет скользко, отметили в сообщении.
https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/3056821664569411
В понедельник, 27 декабря, в большинстве центральных и восточных областей осадков не прогнозируют.
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