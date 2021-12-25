 

Погода в Украине. Синоптики предупредили об “очень краткосрочном потеплении”

25.12.2021, 16:54, Новости дня
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В центре отметили, что 25 декабря морозы отступят в большинстве областей.

“Но потепление будет очень краткосрочным, уже ночью 26 декабря снова стремительно похолодает”, – предупредили синоптики.

26-го и 27 декабря в Украине, кроме юга страны, ожидается снижение температуры на четыре – шесть градусов. В большинстве областей сегодня и на протяжении следующих двух суток ожидаются снег, местами с дождем, порывистый ветер. На дорогах будет скользко, отметили в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/3056821664569411

В понедельник, 27 декабря, в большинстве центральных и восточных областей осадков не прогнозируют.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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