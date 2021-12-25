“Такие красивые”, “Волшебство”. Звезда “Великолепного века” Узерли показала новые фото подросших дочерей

На фото мама и дочери позируют на фоне новогодней елки в одинаковых свитерах. Вместо подписи к снимкам 38-летняя актриса поставила эмодзи “сердечко”, “Дед Мороз” и “елка”.

Пост Узерли набрал почти 350 тыс. лайков и около 3 тыс. комментариев.

“Такие красивые”, – прокомментировала mamochka847.

“Волшебство”, – написала ganjaalla.

“Мелкая – точная копия Хюррем”, – считает frosia4.

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Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурге. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век”.

Старшая дочь актрисы Лара родилась в феврале 2014-го от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Младшая дочь Лили Кои появилась на свет в январе 2021- го. Имя отца девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.

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