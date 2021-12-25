 

“Такие красивые”, “Волшебство”. Звезда “Великолепного века” Узерли показала новые фото подросших дочерей

25.12.2021, 16:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фото мама и дочери позируют на фоне новогодней елки в одинаковых свитерах. Вместо подписи к снимкам 38-летняя актриса поставила эмодзи “сердечко”, “Дед Мороз” и “елка”.

Пост Узерли набрал почти 350 тыс. лайков и около 3 тыс. комментариев.

“Такие красивые”, – прокомментировала mamochka847.

“Волшебство”, – написала ganjaalla.

“Мелкая – точная копия Хюррем”, – считает frosia4.

View this post on Instagram

A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурге. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век”.

Старшая дочь актрисы Лара родилась в феврале 2014-го  от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Младшая дочь Лили Кои появилась на свет в январе 2021- го. Имя отца девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / В МВД Беларуси заявили, что не собираются публично осуждать своих коллег за действия на митингах

23.08 / Создана маска, которая отслеживает реакцию глаза на увиденное

21.12 / Врач назвал «внезапный» симптом омикрон-штамма коронавируса

25.10 / В СНБО заявили, что могут разрешить гастроли некоторых артистов из РФ, например, Ахеджаковой

21.09 / Навальный требует вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления

23.12 / Гинцбург не считает штамм «омикрон» более опасным в сравнении с «дельтой»

08.08 / Кадыров поздравил «весь исламский мир» с Новым годом по хиджре

21.09 / Украина получила 159 тыс. вакцины от коронавируса CoronaVac в рамках COVAX

10.06 / В Германии 12-летний мальчик нашел в лесу меч XVI века

19.11 / Омбудсмен Украины призвала власти Грузии разрешить перевод Саакашвили в больницу в третьей стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика